Podcast «Tages-Anzeigerin» – Wäre die Welt eine bessere, wenn nur Frauen an der Macht wären? Das Matriarchat gilt als Gegenteil des Patriarchats. Mit der Frage, was anders wäre, wenn Männer nicht das Sagen hätten, beschäftigt sich nun ein neues Buch.

Dass das Matriarchat keine Utopie ist, zeigen die Musuo in China, ein Volk, das matriarchal organisiert ist. Foto: Patrick Aventurier/Gamma-Rapho/Getty Images

Was, wenn es das Patriarchat nicht mehr gäbe – oder es nie da gewesen wäre? Wie würde unsere Gesellschaft, unsere Welt aussehen? Ob sie wirklich friedlicher und gerechter wäre, damit hat sich Tanja Raich befasst.

In ihrer Anthologie «Das Paradies ist weiblich» finden sich zwanzig Beiträge, die über eine Welt nachdenken, in der Frauen das Sagen haben. So unterschiedlich die Vorstellungen davon, so verschieden sind auch die Beiträge: von einem Comic von Nicolas Mahler über einen wissenschaftlichen Text von Barbara Rieger bis zu persönlichen Essays wie jenem von Tonio Schachinger. Dabei geht es um Sprache genauso wie um Familie, Namen, Beruf oder Superheldinnen.

Annik Hosmann hat sich mit Tanja Raich über diese Bandbreite unterhalten und die Autorin gefragt, was Matriarchat eigentlich genau heisst und was der Krieg in der Ukraine damit zu tun hat.

Ausserdem unterhalten sich Priska Amstutz und Annik Hosmann in der neuen Folge «Tages-Anzeigerin» über «Purple Washing» am Weltfrauentag, der am 8. März stattfindet, und dessen Bedeutung.

