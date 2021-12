Interview mit Daniel Yule – «Wäre ich für einen Tag eine Frau, würde ich ein Kind zur Welt bringen»

Er besitzt eine Skischule in China, wird seine Organe spenden, hält Fremdgehen für unverzeihlich und hatte im Auto Todesangst: der Skifahrer im etwas anderen Interview.

Was ist das Verrückteste, was Sie je getan haben?

In Adelboden zu gewinnen, als Führender nach dem ersten Lauf, vor vielen Tausend Schweizer Fans. Man kann sich das nicht vorstellen, diese Emotionen, diesen Druck. Wobei: Noch verrückter war, dass ich mit einem Freund eine Skischule in China eröffnet habe. Sie liegt in der Nähe von Peking. Ich bin Investor, verdient habe ich daran aber noch nichts. (lacht)