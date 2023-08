SVP geht in Luzern Listenverbindung mit Mass-voll ein

Die staatskritische Bürgerrechtsbewegung Mass-voll hat eine weitere Listenpartnerin gefunden. Nach der Solothurner SVP wird nun auch die Luzerner SVP definitiv eine Listenverbindung eingehen, wie Mass-voll-Chef Nicolas A. Rimoldi und die SVP-Kantonalpräsidentin Angela Lüthold gegenüber dieser Redaktion bestätigen. Bis am 4. September müssen sie die Liste einreichen.

Mass-voll tritt Stand heute in 9 Kantonen an. Wie das Onlineportal «zentralplus» am Montag schrieb, stehen in Luzern vier Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste. Interessant ist dabei vor allem die Personalie Daniel Wettstein. Er war jahrelang FDP-Mitglied, präsidierte bis 2015 die Stadtluzerner Partei und sass bis 2018 für die FDP im Kantonsrat.

Wettstein ist kein aktives Mitglied mehr. Dennoch zeigt sich die Präsidentin der FDP-Kantonalpartei, Jacqueline Theiler, auf Anfrage wenig erfreut. Man werde nun in der Partei diskutieren, wie man damit umgehe. Einen möglichen Parteiausschluss will sie nicht kommentieren - aber auch nicht ausschliessen. (aa)