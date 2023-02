Neue Chefin der Sozialdemokraten – Wahlsensation in Italien: Meloni bekommt eine harte Gegnerin Der Partito Democratico hat bald erstmals eine Frau an der Spitze. Elly Schlein war in Obamas Wahlkampfteam, ist sozial-ökologisch und links: ein Gegenmodell zur Regierungschefin in Rom. Marc Beise aus Rom

Elly Schlein will den Partito Democratico attraktiv machen, vor allem auch für Frauen und junge Wähler, und ihm neues Selbstbewusstsein geben. Foto: Antonio Masiello (Getty Images)

Blitz und Donner entluden sich in der Nacht zum Montag über der italienischen Hauptstadt, es regnete aus vollen Kübeln, und manche Gasse wurde zu einem kleinen Fluss. Das kann man mögen oder nicht – für die 37-jährige Parlamentsabgeordnete Elly Schein, die am Sonntag aus dem Norden nach Rom gereist war, adelte das Gewitter ihren Sieg. Einen Sieg, der eine Sensation ist, oder wie sie selbst sagte: «eine kleine Revolution». Die wichtigste Oppositionspartei in Italien, der sozialdemokratische Partito Democratico (PD), wird erstmals von einer Frau geführt, die schon das Etikett «Die Anti-Meloni» trägt.

Als Tochter eines italienisch-amerikanischen Professorenpaares ist Schlein im schweizerischen Lugano geboren und besitzt damit drei Staatsangehörigkeiten. Erst mit 19 Jahren kam sie nach Italien und studierte in Bologna Jura. In den USA hat sie als Mitglied des Obama-Wahlkampfteams gelernt, wie man Wählerinnen und Wähler begeistern kann, sie ist weltoffen, sozial-ökologisch, progressiv, kurz: ein Gegenmodell wie gemalt zu Italiens gegenwärtiger Regierungschefin Giorgia Meloni von den postfaschistischen Fratelli d'Italia.

Sie siegt über ihren Chef

Bei der Urwahl auf der Strecke geblieben ist Stefano Bonaccini (56), ein weithin bekanntes Schlachtross der Partei, er galt bis zum Wahltag als Favorit. Er hat als Präsident in der wichtigen Region Emilia-Romagna um die Hauptstadt Bologna nach verbreiteter Ansicht einen guten Job gemacht, und er kann die klassische Biografie eines Politikers der Arbeiterbewegung vorweisen: Sohn eines Lastwagenfahrers und einer Arbeiterin, in der Jugend sehr links, später eher Realo. Einer, der auch Stimmen von Mitte-rechts holen kann.

Schlein dagegen ist dezidiert links, sie hat in der Vergangenheit Bündnisse mit rechts abgelehnt und es den etablierten Parteifreunden nie leicht gemacht. Einst hat sie die Bewegung «#Occupy PD» gegründet, um die Partei stärker auf links zu drehen. Als das nicht klappte, trat sie aus und erst vor kurzem wieder ein.

Dass sie Wahlen gewinnen kann, hat Schlein schon mehrfach gezeigt: 2014, als sie mit einem sehr respektablen Ergebnis ins Europaparlament gewählt wurde. Und 2020, als sie mit einer Protestgruppierung zu den Wahlen in ihrer Heimatregion Emilia-Romagna antrat und – was das Wahlsystem möglich macht – ungewöhnlich viele persönliche Stimmen erhielt. So viele, dass der Sieger der Regionalwahl sie daraufhin zu seiner Stellvertreterin machte, zuständig für den Kampf gegen Ungleichheiten und für den ökologischen Wandel: Es war genau jener Stefano Bonaccini, den sie nun besiegt hat.

Mit Schlein erwächst Meloni eine Konkurrentin, die viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird.

Schlein will den PD attraktiv machen, vor allem auch für Frauen und junge Wähler, und ihm neues Selbstbewusstsein geben. Dinge, von denen die einst einflussreiche Partei derzeit nur träumen kann, die in den vergangenen zehn Jahren immerhin zwei Premierminister gestellt hat: Matteo Renzi war auch mal ein grosser Hoffnungsträger der Sozialdemokraten, jung, charismatisch, durchsetzungsstark. Aber er hielt sich nur drei Jahre im Amt, später trat er aus der Partei aus und führt heute eine eigene Gruppierung an.

Sein Vorgänger Enrico Letta hatte 2014 schon nach weniger als einem Jahr aufgeben müssen, und es zeigt die Nöte des PD, dass die Partei ausgerechnet Letta 2021 aus Paris, wo er einen attraktiven Universitätsposten innehatte, als Parteichef nach Rom zurückholte. Allerdings nur, um mit ihm eine verheerende Niederlage bei den jüngsten Wahlen einzufahren, die das Rechtsbündnis unter Meloni an die Macht gebracht haben.

Sie scheut keinen Konflikt

19 Prozent für den PD – das war die Quittung für den seriösen, aber farblos wirkenden Letta, aber auch für den Zustand der Partei, die von Machtkämpfen und konkurrierenden Parteiströmungen gekennzeichnet ist, die männerlastig und überaltert ist. Letta zog die Konsequenzen und kündigte umgehend seinen Rücktritt an. Aber das war auch schon im September 2022, und nun ist eben Ende Februar.

Solange war der PD faktisch gelähmt und mit ihm die ganze Opposition, während Meloni sich an der Macht einrichten konnte. Mit Schlein erwächst ihr nun auf der nationalen Ebene eine Konkurrenz, die viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird, die extrem erfahren ist mit Social Media, und die keine Auseinandersetzung scheut.

«Ich bin eine Frau. Ich liebe eine andere Frau und bin keine Mutter, aber deshalb bin ich nicht weniger weiblich», hat sie laut «La Repubblica» kürzlich bei einem Auftritt an einem der bekanntesten Orte Roms gesagt, der Piazza del Popolo, und das war direkt gegen Meloni und ihre konservativen bis reaktionären Anhänger gerichtet.



