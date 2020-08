«Wahrscheinlich wird eine Maskenpflicht in allen Innenräumen nötig»

Corona-Infektionen in Zürich

Wie schätzen Sie die Infektionszahlen im Kanton Zürich derzeit ein?

Wir sind gegenwärtig bei 50 bis 75 Infektionen am Tag. Auf den ersten Blick ist das viel. Wenn man die Zahlen aber in Relation zur Gesamtbevölkerung setzt, sind wir in Zürich noch weit entfernt von den Infektionsraten im Kanton Genf.