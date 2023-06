Industriegebiet Rümlang – Zoo Zürich schaltet Waldrapp-Stream auf Zum ersten Mal seit 400 Jahren gibt es in der Schweiz Nachwuchs des fast ausgestorbenen Vogels. Nun können Interessierte den Küken per Livestream zusehen. Severin Hartmann

Noch sehen die Waldrappküken nicht so spektakulär wie ihre Eltern aus. Foto: Ueli Wirth

Den beiden Waldrappküken, die im Verlauf der vergangenen Woche geschlüpft sind, scheint es nach wie vor gut zu gehen. So sieht es zumindest aus, im neuen Livestream des Zoos Zürich, mit dem die jungen Waldrappe seit heute beim Heranwachsen beobachtet werden können. Die Aufnahmen dienen aber nicht nur der Unterhaltung, sondern spielen auch eine wichtige Rolle für das Monitoring und wurden vom Verein Zooschweiz in Auftrag gegeben.

Wegen Jagd fast ausgestorben

Seit Ende April wurden die beiden jungen Waldrappe auf einem Fenstersims einer Motorradgarage in Rümlang ausgebrütet – es war die erste bekannte Brut in der Schweiz seit 400 Jahren. Zuvor galt der Waldrapp hierzulande wie im Rest von Europa wegen seines wohlschmeckenden Fleisches und der vergleichsweise einfachen Jagd als ausgestorben. Vor knapp 100 Jahren haben europäische Zoos mit der Waldrapphaltung begonnen, und seit rund 20 Jahren werden die Zugvögel in verschiedenen Teilen Europas wieder ausgewildert.

So stammen auch die Rümlanger Erstbrüter aus einer Kolonie von Waldrappen im deutschen Überlingen am Bodensee. Dort wurden sie vom Life-Projekt, das sich die Etablierung einer sich selbst erhaltenden Waldrapp­population in Europa als Ziel gesetzt hat, grossgezogen und dann ins Winterquartier in der südlichen Toskana geführt.

Aus dem Süden ist das junge Paar dann wohl mit dem Rest der Kolonie nach Überlingen zurückgezogen, bevor es das Industriegebiet in Rümlang als optimalen Ort für seine erste Brut entdeckt hat. Laut Johannes Fritz, dem Projektmanager des Life-Projekts, besteht die Notwendigkeit für die Waldrappe, neue Kolonien zu gründen und dafür geeignete Orte zu suchen.

Das Brüten ausserhalb einer grossen Kolonie ist trotzdem untypisch für den Vogel aus der Familie der Ibisse. Das verschlechtert die Überlebenschancen der jungen Rümlanger Familie, da sie nicht auf ältere Artgenossen als Vorbilder zurückgreifen kann. Laut Fritz sind die Chancen aber durchaus intakt.

Rückkehr nach Rümlang gut möglich

Die Eltern müssen die beiden nach der Geburt durchschnittlich 40 Tage durchfüttern, bevor sie flügge werden. Diese Aufgabe teilen sich das Weibchen und das Männchen: Während ein Vogel auf der Futtersuche ist, bleibt der andere im Nest und kümmert sich um die Küken. Solche Futterausflüge können bis zu zwei Stunden dauern. Überstehen die Küken ihre Zeit im Nest, schliessen sie sich den Eltern bei der Nahrungssuche an. Im Herbst, wenn das Wetter noch etwas abkühlt, fliegen sie – sofern alles gut geht – mit ihren Eltern ins Winterquartier in der Toskana. Sollte das Paar samt Nachwuchs den Winter dort überleben, sieht Biologe Fritz die Chancen hoch, dass die Tiere erneut im Industriegebiet Rümlang nisten. Sollten sie dann nicht allein kommen, könnte das der Beginn einer wilden Kolonie im Zürcher Unterland sein.

