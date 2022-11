Haupttäter wohnte in Sitten – Walliser Polizei zerschlägt internationalen Drogenring Die Kantonspolizei hat einen Drogenhandel zwischen der Niederlande und dem französischsprachigen Wallis aufgedeckt. Der Haupttäter, ein 23-jähriger Niederländer mit Wohnsitz in Sitten, wurde verhaftet.

Ein Teil der durch die Walliser Polizei beschlagnahmten Drogen. Foto: Kantonspolizei Wallis

Die Walliser Kantonspolizei hat einen internationalen Drogenhandel zwischen Rotterdam (NL) und dem französischsprachigen Wallis aufgedeckt. Der Haupttäter wurde verhaftet, grosse Mengen Drogen sichergestellt.

Beim Haupttäter handelt es sich um einen 23-jährigen Niederländer mit Wohnsitz in Sitten, wie die Walliser Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Er wurde in seiner Wohnung zusammen mit einem Komplizen, einem 31-jährigen Portugiesen, festgenommen.

Bei den Verhaftungen wurden ein Kilogramm MDMA, etwa 1300 Ecstasy Pillen, über 200 Gramm Kokain sowie ein Kilogramm Crystal Meth sichergestellt und beschlagnahmt. Der Marktwert der beschlagnahmten Drogen hätte laut der Mitteilung einen Betrag von rund 300'000 Franken ausgemacht.

