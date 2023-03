100-Parker-Punkte für Chappaz – Walliser Winzerin hat den «perfekten Wein» gemacht Erstmals wird ein Schweizer Wein vom renommierten amerikanischen Weinführer mit der Höchstpunktzahl ausgezeichnet. Für die Premiere verantwortlich ist Marie-Thérèse Chappaz.

Winzerin Marie-Théresè Chappaz in ihrem Weinkeller. Foto: Keystone

Der Süsswein «Grain par Grain Petite Arvine Domaine des Claives» (2020) der Walliser Winzerin Marie-Thérèse Chappaz hat vom Fachmagazin «The Wine Advocate» den sogenannten «perfect score» erhalten.

Chappaz ist die erste Schweizer Produzentin, die von Experten aus dem Team des US-Weinkritikers Robert M. Parker die maximal mögliche Punktzahl verliehen bekommen hat – 100 sogenannte Parker-Punkte. Eine Flasche des nur in kleiner Menge verfügbaren Weins kostet laut Gault Millau 400 Franken.

Chappaz ist die bekannteste Winzerin der Schweiz. Bereits 2003 hat die Walliserin ihren Betrieb auf biologisch-dynamischen Weinbau umgestellt. Er umfasst zehn Hektar Reben, verteilt auf die Dörfer Fully, Charrat, Leytron und Chamoson. Chappaz gilt als «Süsswein-Königin» der Schweiz, wurde aber auch wiederholt für andere ihrer Weine ausgezeichnet.

Hohes Niveau in der Schweiz

Die einflussreiche US-Fachzeitschrift «The Wine Advocate» erschien vor 45 Jahren erstmals. Weinjournalist Parker avancierte dank ihr zum wohl bekanntesten Wein-Experten der Welt. Für die Schweiz degustierte Weinjournalist Stephan Reinhard über 280 Abfüllungen, vor allem der Jahrgänge 2020 und 2021. Das Niveau ist hoch: 216 Weine benotete Reinhard mit mehr als 90 Punkten.

