20% Rabatt – Walliserhof Grand-Hotel & Spa***** Familienferien Schweiz Gültig während der Sommersaison bis 8. November 2020.

Hotel Walliserhof ZVG

Das Walliserhof Grand-Hotel & Spa in Saas-Fee ermöglicht Ihnen einen Wellnessaufenthalt, der für die gesamte Familie erholsam ist und gleichzeitig Aktivferien bietet.

Abseits von touristischen Hochburgen besticht die Feriendestination zudem durch ihre Ursprünglichkeit und Vielfalt an Naturattraktionen.

Das Angebot beinhaltet:

– 3 Übernachtungen oder mehr in einer Suite für 2 Erwachsene und bis zu 2 Kinder

– Willkommensgetränk

– Reichhaltiges Frühstücksbuffet

– Süsse Kuchenauswahl am Nachmittag

– Abendessen in einem unserer Restaurants am Abend

– Eintritt in die 2100m2 grosse Well-Living-Welt

– Teilnahme an den Sport- und Aktivitätenprogrammen

– Benützung der Bergbahnen (ausser Metro Alpin) und Postautos im Saastal

– Auf Wunsch Abholservice mit unserem Elektrotaxi bei An- und Abreise in Saas-Fee

Ihr CARTE BLANCHE-Angebot

Preis für 3 Nächte in einer Suite für 2 Erwachsene und bis zu 2 Kinder

CHF 1800.- statt CHF 2250.- / pro Suite

Jede weitere Zusatznacht CHF 600.- statt CHF 750.- / pro Suite