Wandererlebnis Costa Rica

Das kleine Land zwischen Karibik und Pazifik bietet wunderschöne Naturschätze und eine bunte Tierund Pflanzenwelt. Imposante Vulkangipfel, weisse Sandstrände, Korallenriffe und üppiger Regenwald – Costa Rica ist ein wahres Wanderparadies! Lassen Sie sich von den gastfreundlichen «Ticos» begeistern und erleben Sie «Pura Vida»!



Reisedaten

23. April bis 8. Mai 2021

Reiseprogramm

1. Tag: Zürich–San José

Direktflug nach San José.

2. Tag: An die Karibik-Küste

Per Bus und Boot zum Tortuguero-Nationalpark. Dorfbesuch und herrlicher Strandspaziergang.

3. Tag: Naturparadies Tortuguero-Nationalpark

Auf Bootstouren durch den Dschungel geniessen Sie die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt. Mit etwas Glück sehen Sie Kaimane, Wasser-Schildkröten, Faultiere, Affen und viele Vögel.

4. Tag: Gastfreundschaft auf einer typischen Finca

Adios Karibik! Bootsrückfahrt und Weiterreise zu einer Finca.

5. Tag: Über Hängebrücken

Zu Fuss entdecken Sie das Tirimbina-Reservat und erfahren mehr über die beliebte Schokolade. Weiterreise nach La Fortuna. Sie erleben den unberührten Regenwald aus der Vogelperspektive! Auf einem Rundgang überqueren Sie sicher gespannte Hängebrücken, die über Täler und durch Baumkronen zu Plattformen führen.

6. Tag: Schutzgebiet El Silencio und Vulkanerlebnis Arenal

Heute erkunden Sie die eindrückliche Pflanzen- und Tierwelt des Schutzgebiets am Fusse des imposanten Vulkans Arenal.

7. Tag: Monteverde mit «Kaffeetour»

Sie fahren hoch ins Nebelwaldparadies um Monteverde und tauchen ein in die Welt der «goldenen Bohne».

8. Tag: Wandern im geheimnisvollen Nebelwald

Wanderung im mystischen Nebelwaldreservat Santa Elena. Nebst Hunderten von Baum- und Pflanzenarten beherbergt das Reservat über 350 Vogelarten, u.a. auch der sagenumwobene Göttervogel der Maya, der Quetzal. Abends erspähen Sie nachtaktive Tiere im Nebelwald «Bosque Eterno de los niños».

9. Tag: Monteverde–Nationalpark Carara-Dominical

Fahrt südwärts entlang der Pazifikküste. Unterwegs Wanderung im Nationalpark Carara, dem Zuhause vieler roter Lapas-Papageien.

10. Tag: Dominical–Corcovado

Weiterreise per Bus und Boot durch die Mangrovenwälder des Sierpe-Flusses und durch die Drake-Bucht zu Ihrer Dschungel-Lodge auf der Osa-Halbinsel.

11. Tag: Isla Caño und Nachttour

Ausflug zur Insel Caño und Schnorcheln im nahegelegenen Riff. Auf einer Abendwanderung lauschen Sie den aussergewöhnlichen Urwald-Klängen.

12. Tag: Geheimtipp Corcovado-Nationalpark

Besuch des einzigartigen Corcovado-Nationalparks, von National Geographics als artenreichster Nationalpark auf kleinstem Raum bezeichnet. Entlang tropischer Regenwaldpfade entdecken Sie die wilde Natur und die exotischen Tiere dieser Region, rasten an einem idyllischen Wasserfall und geniessen das Lunchpaket am Sandstrand.

13. Tag: Corcovado–Hacienda Barú–Manuel Antonio

Bootsrückfahrt, Wanderung und Weiterreise nach Manuel Antonio, beliebter Badeort an der Pazifikküste.

14. Tag: Nationalpark Manuel Antonio und Strandvergnügen

Besuch des Nationalparks Manuel Antonio mit seinen weissen Sandstränden, guten Wanderwegen und Badegelegenheiten. Eine besondere Attraktion sind die verschiedenen Affenarten, Faultiere und Leguane.

15.+16. Tag: Rückreise

Transfer nach San José und Rückflug.



Preise pro Person

Fr. 5'950.– Doppelzimmer

Fr. 1'120.– Einzelzimmerzuschlag



Begrenzte Teilnehmerzahl

Mind. 6, max. 15 Personen



Wanderungen

Leicht bis mittel, 1 bis max. 4 Std., meist leichtere Wanderungen, wenige Auf- und Abstiege. Es steht nicht das Wandern im Vordergrund, sondern das ganzheitliche Erlebnis der Naturschönheiten.



Leistungen

– Direktflug mit Edelweiss Zürich–San José und zurück inkl. Flughafentaxen

– Unterkunft in 3- und 4-Sterne Hotels/Lodges

– Frühstück plus 18 Mahlzeiten/Picknicks sowie Mahlzeiten während Hin-/Rückflug

– Bedienungsgelder in Hotels/Restaurants

– Wanderungen, Begleitbus, Gruppentransfers

– Eintritte Nationalparks

– Besichtigungen, Ausflüge, Exkursionen, Bootsfahrten gemäss Programm

– Lokale baumeler-Reiseleitung und Wanderleitung durch Peter Käser

– Ausführliche Reisedokumentation



Nicht inbegriffen

– 10 Mahlzeiten

– Versicherungen

– Kleingruppenzuschlag unter 10 Personen möglich



Ihr Experte auf der Reise

Peter Käser, gebürtiger Aargauer, arbeitet seit 22 Jahren als Wander-Reiseleiter in Costa Rica. Nur durch Zufall wurde er von einem Schweizer Hotelier gefragt, eine Gruppe durchs Land zu führen. Aus einer Notfalllösung wurde eine Leidenschaft. Heute lebt er mit seiner Familie auf einer Finca in den Bergen bei San José – wie ein echter Schweizer eben!