Wieder einmal habe ich eine Kistenbahn ausprobiert – jene von Flüelen nach Oberaxen. Meine Motivation: Die atemberaubende Aussicht auf den Urnersee hoch über der Axenstrasse. Die Wanderung der Kategorie T2 ist im ersten Drittel leicht anspruchsvoll, was die Steigung anbelangt. Sehr erfreulich war eine Unterhaltung mit dem Paar, das auf der Franzen-Alp wohnt. Der weitere Verlauf Richtung Eggberge führt durch einen wilden Wald, in dem selbst an nebligen Tagen Mystik aufkommt. Und auf dem Wildheupfad Rophaien lässt sich etwas lernen über diese Form der Landwirtschaft. Nach dem Wandergenuss warten im Berggasthaus Eggberge Gaumenfreuden. Doch wer hier Abendessen will, reserviert am besten vorher, denn die Adresse ist beliebt. Gleich nebenan führt die Luftseilbahn Eggberge wieder hinab nach Flüelen.