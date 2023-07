Wandertipps und -inspiration – Wanderpost: Hochgenuss und Hotpot Traumhafte Wanderrouten, die schönsten Bergseen oder Beratung bei Rucksäcken: Diese und noch viele weitere Tipps von Pia Wertheimer und Olivier Leu erwarten Sie im Newsletter «Wanderpost». Olivier Leu

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Wer sich zum wandern Zeit nimmt, gewinnt Zeit. Lebenszeit, die in Erinnerung bleibt. Denn wenn Sie eine Wanderung unternehmen, gehen Sie aktiv durch die Welt, tauchen in die Natur ein, lassen Ihren Blick in die Weite schweifen, gehen vielleicht sogar an Ihre körperliche Leistungsgrenze.

Und der Zauber daran ist: Es funktioniert solo, aber auch in Begleitung. Wandere ich alleine, lasse ich den Alltag weit hinter mir. Zu zweit oder in einer Gruppe habe ich die Möglichkeit, das Erlebte zu teilen. Und gleichzeitig schafft eine Wanderung Raum, mich während mehrerer Stunden auf andere Menschen einzulassen - etwas, was im Alltag oft zu kurz kommt. So regt das Draussensein die Fantasie an und die Abwesenheit von Ablenkungen und Hektik lädt ein zu Gesprächen, die ich vielleicht sonst niemals führen würde.

Beim Wandern ist eines gewiss: Ich kehre mit einem mit Abenteuern gefüllten Rucksack zurück. Egal ob ich meinen Bekannten von meinen Eindrücken berichte, oder sie für mich behalte, ich erinnere mich noch lange daran.

Ich selbst würde mich als gelegentlicher Wander-Begeisterter bezeichnen. Begeistert deshalb, weil, wenn ich in die Berge aufbreche, dann richtig. Da kommt es vor, dass es nach einem eher sportarmen Winter gleich auf den Ortstock geht. Besonders geniesse ich unwirklich erscheinende Welten, wo keine Vegetation mehr wächst. Sind Sie eher der Typ fürs Restaurantwandern, empfehle ich Ihnen diesen Artikel mit 6 Hochgenuss-Touren im Appenzellerland.

Olivier Leu

Der Tipp von «Schweizer Wanderwege» Bei jeder Ausgabe des Newsletters gibt es einen speziellen Tipp von «Schweizer Wanderwege» dazu. Dieses Mal empfehlen wir den die Wanderung über den waldigen Wirzweligrat. Sie ist für Familien geeignet und beinhaltet gleich drei Seilbahnfahrten. Laden Sie hier die GPX-Daten herunter.

Mein persönlicher Tipp Eine Zwei- bis Dreitageswanderung von Bristen zur Etzlihütte und weiter zur Treschhütte über die Pörtlilücke. Die Tour erfordert gute Kondition, doch die sportlichen Passagen werden in der SAC-Hütte entlöhnt - mit einem Abendessen in guter Gesellschaft und einem Bad im Hotpot. Für den Abstieg am zweiten Tag lohnt es sich, Wanderstöcke dabei zu haben. Wer einen dritten Tag anhängen will, kann von der Treschhütte über die Fellilücke weiter bis Oberalp. Oder aber die Rückreise antreten - mit oder ohne Abkürzung mit dem Alpentaxi, das von Felliberg nach Erstfeld fährt. Fürs Alpentaxi braucht es Bargeld. Die Übernachtungen müssen rechtzeitig reserviert werden.

Olivier Leu ist seit 2018 Sitemanager und Newsredaktor bei der Redaktion Tamedia. Davor war er im Regionaljournalismus tätig. Mehr Infos

