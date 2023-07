Wandertipps und -inspiration – Wanderpost: Wanderungen mit Kindern Traumhafte Wanderrouten, die schönsten Bergseen oder Beratung bei Rucksäcken: Diese und noch viele weitere Tipps von Pia Wertheimer und Olivier Leu erwarten Sie im Newsletter «Wanderpost». Pia Wertheimer

«Des Wanderns Lust ist, dass man die Zwecklosigkeit geniesst», das soll der chinesische Philosoph Liezi bereit mehrere Hundert Jahre vor Christus gesagt haben. Ein Zitat, das mich an meine Kindheit erinnert. Denn gerade diese Zwecklosigkeit war es, die mich bocken liess, sobald meine Mutter mit mir und meiner Schwester die Wanderschuhe schnüren wollte. Es war für mich schlicht unverständlich, weshalb Erwachsene von A nach B gehen – nur des Wanderns willen. Oder noch schlimmer: dafür auf einer Rundstrecke marschieren.

Nur ein Hund oder befreundete Kinder konnten eine Wanderung genug attraktiv machen, sodass meine üble Laune nicht auch jene aller Anwesenden verdarb. Erst mit fortschreitendem Alter fand ich am Gang in die Natur, an der Ruhe und der erholsamen Abgeschiedenheit wirklich Gefallen.

Mit dieser Wandervergangenheit bin ich bestimmt nicht allein – auch wenn die Gruppe der jungen Wanderer und Wanderinnen in den vergangenen Jahren am stärksten gewachsen ist. Wohl deshalb haben viele Feriendestinationen Themenwege für Familien erstellt – quasi als Massnahme gegen die Zwecklosigkeit des Wanderns. Von denen hält Rémy Kappeler – auch genannt der Wanderpapa – allerdings wenig. Er sagt: «So lernen die Kinder nicht, sich selbst zu unterhalten. Das ist aber wichtig, wenn man auch abseits solcher Wege wandern will.»

Kappeler plädiert vielmehr für «Blufferzettel» für die Erwachsenen. Was es damit auf sich hat, können Sie in meinem Interview mit ihm nachlesen. Ich finde seine Idee klasse, denn diese Zettel machen Mami und Papi zu Helden – und nicht irgendwelche Riesen oder Zwerge. In Rémy Kappelers Buch «Wanderpapa – Familiengeschichten vom Wanderweg» finden Sie zusätzlich viele nützliche Erfahrungen und Tipps für Ausflüge mit Kindern, die allen Beteiligten Spass machen.

Nun wünsche ich Ihnen, dass Sie die Zwecklosigkeit des Wanderns geniessen können, während Ihre kleinen Begleiterinnen und Begleiter spielerisch einen Sinn darin entdecken.

Der Tipp von «Schweizer Wanderwege» Bei jeder Ausgabe des Newsletters gibt es einen speziellen Tipp von «Schweizer Wanderwege» dazu. Dieses Mal empfehlen wir eine Wanderung am Rande des Aroser Skigebiets. Sie ist für Familien geeignet und bietet einen lieblichen und einen kalten Bergsee. Laden Sie hier die GPX-Daten herunter.

Mein persönlicher Tipp Die weltbeste Crèmeschnitte muss man sich verdienen. Sie kommt im Restaurant Moosalp im Wallis auf den Tisch. Auf das Hochplateau am Eingang des Vispertales führen zwar Busverbindungen, doch dann schmeckt das Dessert nicht halb so gut, wie wenn man es sich zu Fuss oder auf dem Velo verdient hat.

