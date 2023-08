Wandertipps und -inspiration – Wanderpost: (Fast) grenzenlose Freiheit Traumhafte Wanderrouten, die schönsten Bergseen oder Beratung bei Rucksäcken: Diese und noch viele weitere Tipps von Pia Wertheimer und Olivier Leu erwarten Sie im Newsletter «Wanderpost». Pia Wertheimer

«Wandern ist die vollkommenste Art der Fortbewegung, wenn man das wahre Leben entdecken will. Es ist der Weg in die Freiheit», sagte die britische Schriftstellerin Elizabeth von Arnim, die oft in den Schweizer Bergen weilte. Und obschon jeder und jede von uns eine ganz eigene Vorstellung von Freiheit hat, bin ich überzeugt, dass sie grundsätzlich recht hat. Zumindest was das Gefühl angeht, das sich da draussen in der Natur einstellt, in der Einsamkeit.

Selbstbestimmt wählt die Wanderin dort ihre Route – mit einem Wunschziel oder entlang eines Weges, auf dem sich jeder Schritt lohnt. Freiheit kann aber auch bedeuten, eben nicht auf einem vorgegebenen Weg zu gehen, sondern dort, wo kaum mehr jemand unterwegs ist. Wo der Wanderer völlig frei ist – und ihn jeweils auch ein kleines Abenteuer erwartet. Beispielsweise auf einem längst vergessenen Pfad.

Diese Wege macht eine Funktion der vom Bundesamt für Landestopografie betriebenen Plattform für Landeskarten sichtbar, jedenfalls auf dem Papier oder auf dem Display. In etlichen Fällen sind diese Routen, weil wenig begangen, überwachsen. Dennoch sind sie teilweise erhalten – als schmale Pfade oder als vereinzelte Spuren. Und diese führen oft in die schönsten Ecken unserer Landschaft. Dort, wo die Freiheit fast schon greifbar ist. Wie Sie diese Wege entdecken, zeigen wir Ihnen in diesem Artikel und liefern dazu auch vier Beispiele.

Ganz frei ist die Wanderin aber auch abseits der Wege nicht. Draussen in der Abgeschiedenheit muss sie ihre eigenen Grenzen kennen. Schliesslich verhindert die richtige Selbsteinschätzung auf Wanderungen ganz grundsätzlich Unfälle. Abseits der Wege ist diese noch wichtiger. Wie ein Experte erklärt, ist das Unfallrisiko grösser auf Routen, die nicht regelmässig kontrolliert und instand gehalten werden.

Der Tipp von «Schweizer Wanderwege» Bei jeder Ausgabe des Newsletters gibt es einen speziellen Tipp von «Schweizer Wanderwege» dazu. Dieses Mal empfehlen wir die Wanderung zu einer coolen Höhle im Val-de-Travers. Sie ist für Familien geeignet und führt zum unterirdischen Gletscher Glacière de Monlési, einem Entdeckerparadies für mutige Kinder. Laden Sie hier die GPX-Daten herunter.

Mein persönlicher Tipp Für mich sind Wünsche untrennbar mit dem Begriff Freiheit verbunden – grosse, aber auch kleinere. Während diese im Märchen von Aschenputtel durch Haselnüsse symbolisiert werden, sind es auf der Engstligenalp sogenannte Wunschbändchen. Damit kann die Wanderin ihren Wunsch in den Bergen einem der grossen Herzen aus Metall überlassen. Eine wundervolle Idee. Anja Zurbriggen, Tourismus Adelboden-Lenk-Kandersteg

