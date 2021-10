Nach Hangrutsch – Wanderweg an der Sihl bleibt für immer gesperrt Der Kanton verzichtet darauf, einen Abschnitt des Sihluferwegs in Gattikon und Rüschlikon instand zu setzen. Dennoch gibt es für Wanderer bald eine Verbesserung. Markus Hausmann

Auf einer Länge von 1,5 Kilometern hat die Baudirektion den Sihluferweg gesperrt. Ein Teil davon wird es für immer bleiben. Foto: André Springer Blick vom linken Flussufer auf die Sihl: Hier wird voraussichtlich 2025 ein Steg über den Fluss gebaut. Foto: André Springer

Jetzt ist es also definitiv: Ein Teil des beliebten Wanderwegs am rechten Ufer der Sihl in Gattikon und Rüschlikon bleibt gesperrt. Schon im Frühling liess die kantonale Baudirektion durchblicken, dass dieser Fall eintreten könnte. Nun hat sie einen endgültigen Entscheid gefällt.

Betroffen ist der rund 1,5 Kilometer lange Abschnitt flussabwärts ab der SZU-Brücke in Gattikon. Dieser ist seit April 2021 wegen mehrerer Hangrutsche gesperrt. Laut einer Medienmitteilung der Baudirektion haben Hanguntersuchungen inzwischen ergeben, «dass bei länger andauernden Niederschlägen aufgrund der geologischen Gegebenheiten immer wieder Hangmuren und Steinschläge zu erwarten sind». Massnahmen zur Hangsicherung und die Instandsetzung des Wegs würden rund 600’000 Franken kosten.