Ohne Test in Corona-Isolation – Wann brauche ich einen PCR-Test? Wann reicht ein Selbsttest? Omikron grassiert, die Labore sind überlastet. Wir sagen Ihnen, wann und warum ein PCR-Test dennoch sinnvoll ist. Liliane Minor

Weil Omikron so stark grassiert, reicht ein Selbsttest meist, um die Erkrankung festzustellen – aber nicht, um der Arbeit fernzubleiben. Foto: Urs Jaudas

Es kratzt im Hals, die Nase trieft. Also greift man zum Selbsttest – der prompt zwei Striche anzeigt. Und jetzt? Eigentlich wäre ein PCR-Test angezeigt, doch das machen längst nicht mehr alle.

«Ich weiss ja eh, dass ich jetzt daheim in Isolation bleiben muss», so sagte es ein 24-jähriger Student aus dem Kanton Zürich dieser Zeitung. Ein PCR-Test bringe ihm nichts, da er geimpft sei: «Ich brauche kein Genesenenzertifikat.» Alle seine Kollegen würden das so handhaben.

Der Student und seine Freunde dürften nicht die Einzigen sein, die sich die Frage nach dem Sinn und Unsinn eines PCR-Tests stellen. Dies auch angesichts überlasteter Labore und der immer höher werdenden Omikron-Welle. Doch wie sind eigentlich genau die Regeln? Wann ist welcher Test sinnvoll? Was sagt das Gesetz? Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen.