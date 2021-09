Fragen und Antworten zum Zurich Film Festival - Wann geht Sharon Stone über den grünen Teppich?

Zurich Film Festival beginnt – Wann geht Sharon Stone über den grünen Teppich? Und was sucht Skilegende Bernhard Russi im Kino? Zum Start des 17. Zurich Film Festival beantworten wir die wichtigsten Fragen. Gregor Schenker

Letztes Jahr warteten Fans auf dem Sechseläutenplatz auf die Stars. Auch dieses Jahr wird am grünen Teppich Maskenpflicht herrschen. Foto: Anna-Tia Buss

Am Donnerstag gehts los: Das Zurich Film Festival eröffnet mit Michael Steiners neuem Thriller «Und morgen seid ihr tot». Während elf Tagen laufen 164 Filme aus 53 Ländern. Es gibt eine neue Spielstätte, Schutzmassnahmen und Stars auf dem grünen Teppich. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Festival.

Wo brauchts ein Zertifikat, wo herrscht Maskenpflicht? Für alle Innenräume brauchts ein Zertifikat, also auch für sämtliche Kinos und das Festivalzelt auf dem Sechseläutenplatz. Da die Kontrollen Zeit in Anspruch nehmen, sollte man sich rechtzeitig zu den Spielorten begeben. Für die Fanzone am grünen Teppich ist kein Zertifikat nötig, dafür herrscht eine Maskenpflicht. Sollten sich die Massnahmen ändern, wird das auf der Website des ZFF kommuniziert.

Braucht es wieder eine Anmeldung für die Fanzone auf dem Sechseläutenplatz? Im Gegensatz zum letzten Jahr muss man sich für die Zone nicht mehr im Voraus registrieren.

Wo finde ich ein Testzentrum, wenn ich mein Zertifikat vergessen habe? Das ZFF hat keine eigenen Testzentren, aber in der Stadt gibt es keinen Mangel daran. Beim Sechseläutenplatz steht etwa die Bellevue-Apotheke, das Corona-Test-Center am Bahnhof Enge liegt nicht weit vom Kongresshaus, und beim Hauptbahnhof gibts das Testcenter Zürich.

Wieso laufen die Filme jetzt plötzlich auch im Kongresshaus? Der grosse Saal im neu renovierten Haus am See ist die neue Spielstätte des ZFF. Fast 1300 Plätze gibts dort, die Leinwand ist 16 mal 6,7 Meter gross. Über die läuft etwa der neue Bond-Film.

Apropos Bond: Ist bei der Schweiz-Premiere im Kongresssaal ein Dresscode vorgegeben? Stilecht geht man natürlich im Smoking an den Anlass. Es ist aber nicht nötig, um eingelassen zu werden.

Was sind die grössten Filme neben «No Time to Die»? Mit «The French Dispatch» kommt das neue Werk von Wes Anderson ans ZFF. «Spencer» ist ein Biopic über Prinzessin Diana, in dem Kristen Stewart die Hauptrolle spielt. Und Ridley Scott hat nach «Gladiator» oder «Kingdom of Heaven» erneut ein Historienepos gedreht: «The Last Duel».

Wo informiere ich mich über kurzfristige Programmänderungen? Auf der Website unter dem Punkt «Programmänderungen». So musste die Vorstellung von «They All Came Out to Montreux» abgesagt werden, einer Doku über das Jazzfestival.

Was ist neben dem Kongresssaal noch neu? Das Festival hat sich ein Signet machen lassen, also ein bewegtes Festivalsymbol mit Musik, das am Anfang sämtlicher Vorstellungen gezeigt wird. Ausserdem steht mit Tunesien erstmals ein afrikanisches Land im Fokus der Reihe «Neue Welt Sicht». Zu entdecken gibts etwa «The Man Who Sold His Skin». Das war der erste tunesische Film, der an den Oscars als bester internationaler Film nominiert war. Die Handlung dreht sich um einen Flüchtling, der sich von einem Künstler tätowieren lässt, denn als lebendiges Werk kann er problemlos nach Europa reisen.

Wann und wo läuft Sharon Stone über den grünen Teppich? Die Schauspielerin wird mit dem Golden Icon Award ausgezeichnet. Sie kommt am Samstag, dem 25. September, nach Zürich und geht vor dem Corso über den Teppich. Ihr zu Ehren wird «Casino» gezeigt. Der Film beginnt um 20 Uhr, ungefähr eine Stunde vorher gehts los am Teppich.

Und die anderen Gäste? Über den Teppich gehen auch die Filmemacher Paul Schrader und Paolo Sorrentino sowie der Filmkomponist Mychael Danna («Life of Pie»), die jeweils ein Goldenes Auge erhalten. Für die Vorstellung des Sportfilms «Klammer» am Montag, 27. September, sind der ehemalige österreichische Skirennläufer Franz Klammer sowie sein Schweizer Konkurrent Bernhard Russi angekündigt.

Paul Schrader wird für sein Lebenswerk geehrt, aber wieso gibt es keine Retrospektive mit «Taxi Driver» und Co.? Da Retrospektiven am Festival nur wenig Publikum finden, läuft einfach Schraders neuer Film «The Card Counter». Das Filmpodium zeigt jedoch am Montag, 4. Oktober, «American Gigolo» und «Cat People», und Anfang nächsten Jahres folgt eine ganze Reihe zum Filmemacher.

Was kosten Tickets und Pässe? Ein Einzelticket kostet zwischen 17 und 29 Franken, mit Ermässigung 12 bis 21 Franken. Läuft der Film am Abend oder als Galapremiere, ist er teurer. Kinderfilme kosten 10 bis 15 Franken, Spezialanlässe wie Preisverleihungen bis zu 89 Franken. Ein Generalabo fürs ganze Festival bekommt man für 280 Franken, wobei damit nur vier Vorstellungen pro Tag abgedeckt sind.

Der Vorverkauf ist längst gestartet. Was macht man, wenn eine Vorstellung ausverkauft ist? Für die Bond-Premiere zum Beispiel gabs schon nach 20 Minuten keine Plätze mehr. Aber wenn eine Vorstellung ausverkauft ist, kann man eine halbe Stunde vor Filmbeginn schauen, ob Tickets freigegeben worden sind.

Gregor Schenker ist seit 2012 Filmredaktor im Ressort Zürich Leben. Er hat in Zürich Germanistik, Filmwissenschaft und Psychologie studiert. @GregorSchenker

Fehler gefunden?Jetzt melden.