Podcast zum Schweizer Fussball – «Diese FCB-Aufstellung war schon fast verantwortungslos» Verzockt sich der FC Basel mit Blick auf die Conference League? Haben die Young Boys zu viele gute Torhüter? Hat Fabian Rohner beim FCZ seine Rolle gefunden? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Die Achterbahn geht immer schön weiter. Rauf in der Conference League, runter in der Super League. Ein wenig haben sich die Anhänger des FC Basel ja schon daran gewöhnt, dass auf einen donnerstäglichen Höhenflug am Sonntag die Ernüchterung folgt. Aber gleich ein solcher Absturz wie beim 1:6 in St. Gallen? Das wirft Fragen auf, die wir in der aktuellen Folge unseres Fussball-Podcasts diskutieren.

Zum Beispiel, wie klug es war, mit Marvin Akohomen einen 15-jährigen Innenverteidiger von Anfang an auflaufen zu lassen. «Die FCB-Aufstellung war schon fast verantwortungslos», findet deswegen Dominic Wuillemin. Und sorgt sich darum, was der verunglückte Auftritt mit dem viertjüngsten Spieler macht, der je in der höchsten Schweizer Liga zum Einsatz gekommen ist.

So hören Sie unseren Fussball-Podcast Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite, oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Ganz abgesehen von der Gefahr, einen Teenager zu verheizen, findet Tilman Pauls: «Akohomen spielt neben den Routiniers Fabian Frei, Michael Lang und dem kanadischen Nationalspieler Liam Millar. Das Team hätte also auch so genügend Qualität gehabt, um nicht gleich 1:6 unterzugehen.»

Alles also auch eine Frage der Einstellung, wie es Thomas Schifferle vermutet? «Egal, ob mit oder ohne Teenager gespielt wird – als Mannschaft darf man sich nicht so gehen lassen, wie es Basel in St. Gallen getan hat.»

Womit Pauls zum Hauptthema dieser FCB-Ausgabe kommt: «Die Spieler pushen sich für die Donnerstagabende hoch. Und danach sieht man, wie am Wochenende alles wieder abfällt.» Aus Basler Sicht gut also, das als nächstes mit dem Halbfinal-Rückspiel gegen die Fiorentina wieder ein Donnerstagsspiel ansteht.

Ausserdem diskutieren wir in der aktuellen Ausgabe das aktuellste Trainertheater beim FC Sion. Wir reden darüber, ob Fabian Lustenberger den Young Boys noch helfen kann ob Fabian Rohner beim FC Zürich endlich seine Rolle gefunden hat. Und wir besprechen die neue Strategie, die Sportchef Bernt Haas bei den Grasshoppers einschlagen will.

Wann welches Thema besprochen wird

02:19 Servette - FC Sion

10:48 Young Boys - FC Zürich

23:13 FC St. Gallen - FC Basel

41:59 Grasshoppers - FC Luzern

52:21 FC Lugano - FC Winterthur

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch .

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

Fehler gefunden?Jetzt melden.