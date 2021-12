Auffrischungsimpfung gegen Omikron – Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Boostern? Die Schweiz lahmt beim Nachimpfen. Experten fordern eine Auffrischung nach wenigen Monaten. Andere Länder drücken im Kampf gegen die hochansteckende Corona-Mutation aufs Tempo. Christina Berndt , Berit Uhlmann Felix Straumann

Während andere Länder aufs Tempo drücken, kommt die Schweiz beim Boostern nicht vom Fleck: Wartebereich im Hauptbahnhof Zürich Anfang November. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Mit dem Erscheinen der Omikron-Variante hat das Rennen zwischen Coronavirus und Impfung eine neue Dringlichkeit bekommen. Da die Mutation sich allen bisherigen Erkenntnissen zufolge schneller verbreitet als ihre Vorgängerinnen und noch dazu der Immunantwort ein Stück weit zu entkommen scheint, ist rasches Boostern nun besonders wichtig. Darin sind sich viele Fachleute einig.

Die wissenschaftliche Covid-Taskforce wies bereits Mitte November darauf hin, dass mit raschem Boostern wie im Juni 2021 die fünfte Welle bereits nach einem Monat gebremst würde. Zeit ist inzwischen verstrichen, und das Impftempo in der Schweiz liegt immer noch erst bei 50’000 Dosen pro Tag. Eine Steigerung auf 100’000 sei das Ziel, sagte Bundesrat Alain Berset am Montag an einer Medienkonferenz anlässlich eines Treffens mit den kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK). Selbst ohne Omikron-Variante müssten bis Ende Jahr in der Schweiz eigentlich 3,3 Millionen Menschen einen Booster erhalten haben, weil ihre zweite Dosis mehr als sechs Monate zurückliegt und ihr Impfschutz reduziert ist. Selbst bei einer Verdoppelung des Impftempos wird man weit davon entfernt sein.