Geschmack und Ökologie – Wann startet die Tomatensaison? Im Laden gibt es die Früchte des Nachtschattengewächses das ganze Jahr. Vom Aussehen sollte man sich aber nicht täuschen lassen – es geht auch um Nachhaltigkeit. Daniel Böniger

Wann darf man zugreifen? Marktstand mit Tomaten in Genf. Foto: Maurane Di Matteo (Tamedia-Archiv)

Betörende Gerichte, so sind sich Spitzenköche einig, basieren immer auf Zutaten höchster Qualität. Doch wann bieten eigentlich Tomaten das Maximum an Geschmack? Reicht es, wenn sie schön rot leuchten, so, wie man sie das ganze Jahr über in den Gestellen der Detailhändler findet? Nein, die Optik allein ist kein Garant für Aroma – wer schon einmal sonnengereifte, frisch gepflückte Tomaten aus dem Garten kosten durfte, wird hier zustimmen.