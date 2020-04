Sommerferien

Explizit verboten ist derzeit nur der Einkaufstourismus, sagt Karin Keller-Sutter. Schweizer dürfen momentan in andere Länder reisen und auch wieder zurückkommen. Das Problem ist aber, dass andere Staaten niemanden einreisen lassen. Das sei auch weiterhin so, hat die Justizministerin im Gespräch mit europäischen Kollegen festgestellt. Ob es also Sommerferien in Europa oder in Nachbarländern geben werde, sei also höchst unklar. Die gute Nachricht sei: Ferien in der Schweiz sind möglich und Keller-Sutter ruft explizit dazu auf, die Sommerferien in der Schweiz zu verbringen.