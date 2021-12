Juventus Turin droht Zwangsabstieg – War der Transfer des Jahrhunderts der Anfang des Absturzes? Sportlich läuft es Juventus miserabel – und die Justiz interessiert sich für mutmasslich strafrelevante Tricksereien bei der Buchhaltung. 42 dubiose Transfers stehen zur Debatte. Oliver Meiler Rom

Für Juventus Turin und Giorgio Chiellini läuft es auf und neben dem Platz nicht nach Wunsch. Foto: Marco Bertorello (Keystone)

Es gab eine Zeit, da galt Andrea Agnelli als Wiederaufrichter von Juventus Turin, als Modernisierer des rückständigen Calcio, und das hört sich in diesen Tagen wie eine eigentümliche Deutung der Geschichte an.

Den richtigen Namen trägt er ja, ein Name wie eine dynastische Vollkasko. Die Agnellis von Fiat, früher so etwas wie die ungekrönte Königsfamilie im postmonarchischen Italien, leisteten sich den Verein immer mit dem Selbstverständnis, dass ein Jahr ohne Meistertitel ein verlorenes Jahr war – und so wirtschafteten sie auch. Kein Preis schien zu hoch zu sein für das Perpetuum der Glorie. Andrea, Sohn von Umberto Agnelli, wurde 2010 Präsident von Juventus. Man zog sich gerade aus dem Loch. Noch hallten Schande und Scham von Calciopoli nach, dem Skandal um den mächtigen Manager Luciano Moggi und unrühmliche Schiebereien. Er kostete den Club die Aberkennung von zwei Meistertiteln und eine Zwangsrelegation in die Serie B.