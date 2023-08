Knochenfund eines kolossalen Ur-Wals – War er das schwerste Tier aller Zeiten? Der bislang schwerste bekannte Wal wiegt laut dem Guinness-Buch der Rekorde 190 Tonnen. Nun könnte der «Perucetus colossus» zum neuen Rekordhalter avancieren.

In dieser Illustration von Alberto Gennari aus dem Jahr 2023 wurde der Koloss in seinem Lebensraum mit einer geschätzten Körperlänge von etwa 20 Metern rekonstruiert. Foto: AFP

Wissenschaftler haben in Peru Knochen des wohl schwersten Tiers gefunden, das je gelebt hat. Die Fossilien aus der peruanischen Wüste stammen von einem kolossalen Urwal, der laut am Mittwoch im Fachblatt «Natur» veröffentlichten Forschungsergebnisse vor fast 40 Millionen Jahren gelebt und bis zu 340 Tonnen gewogen hat.

Das erste Fossil des Urwals wurde bereits 2010 von dem Paläontologen Mario Urbina entdeckt, nachdem er jahrzehntelang die Wüste an der Südküste Perus abgesucht hatte. Doch was er fand, «sah eher wie ein Felsbrocken aus» als wie ein Fossil, sagte der Paläontologe Eli Amson vom Naturkundemuseum in Stuttgart, der einer der Co-Autoren der Studie ist.

200-Kilo-Wirbel

Insgesamt entdeckten die Forschenden an Urbinas Fundstelle 13 riesige Wirbel – einer davon wog fast 200 Kilogramm – sowie vier Rippen und einen Hüftknochen. Es dauerte Jahre und mehrere Ausgrabungen, um die riesigen Fossilien vorsichtig aus dem Boden zu heben und aufzubereiten. Weitere Jahre vergingen, bis die Wissenschaftler final bestätigen konnten, was sie gefunden hatten: eine neue Art von Basilosauriden, einer ausgestorbenen Walfamilie.

Auf diesem Foto vom Juni 2017 wird ein einzelner Wirbel des «Perucetus colossus» für den Abtransport vorbereitet. Foto: AFP

Zu den heutigen Walen zählen Delfine, Wale und Schweinswale, doch ihre frühen Vorfahren lebten an Land und ähnelten teilweise kleinen Hirschen. Im Laufe der Zeit zogen sie ins Wasser – wahrscheinlich waren Basilosauriden die ersten Wale, die ihr gesamtes Leben im Wasser verbrachten. Eine ihrer damaligen Anpassungen an die neue Lebenswelt war der Gigantismus; sie wurden also sehr gross.

Riesenwal mit «lächerlich kleinem Kopf»

Wie andere Basilosauriden hatte der «Perucetus colossus» getaufte Riesenwal im Vergleich zu seinem Körper wahrscheinlich einen «lächerlich kleinen» Kopf, wie Amson sagt – obwohl keine Fossilien vor Ort gefunden wurden, die diese Annahme bestätigten.

Klar ist jedoch, dass der Urwal extrem schwere Knochen hatte, mit denen er sich trotz seiner dicken Speckschicht unter Wasser halten konnte. Die Forschenden vermuten, dass er in vergleichsweise flachen Gewässern in rund zehn Meter Tiefe in Küstennähe lebte. Von was er sich ernährte, ist dagegen noch völlig ungewiss, da keine Zähne gefunden wurden.

Der schwerste bekannte Blauwal wog laut dem Guinness-Buch der Rekorde 190 Tonnen. Die Forschenden sind sich nach eigenen Angaben nicht sicher, ob der «Perucetus Colossus» diesen Rekord knackt. Sie schätzen das Gewicht des Urwals anhand der gefundenen Fossilien auf 80 bis 340 Tonnen. Die fossilen Wirbel und Hüftknochen des Wal-Giganten sind im Naturkundemuseum in der peruanischen Hauptstadt Lima ausgestellt.

AFP/nag

