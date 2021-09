Ursprung der Corona-Pandemie – War es doch der Nassmarkt in Wuhan? Höchstwahrscheinlich ist Sars-CoV-2 durch engen Kontakt mit infizierten Wildtieren auf den Menschen übergesprungen. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Übersichtsarbeit. Nik Walter

Schleichkatzen, die oft auf Märkten in China feilgehalten werden, sind bekannt als Träger von Coronaviren. AFP

Es ist eine der zentralen Fragen zur Pandemie – und auch nach mehr als anderthalb Jahren gibt es noch immer keine Antwort darauf: Woher stammt das Virus? Ist es auf natürlichem Weg auf den Menschen übergesprungen, wahrscheinlich von einer Fledermaus aus der Familie der Hufeisennasen via einen tierischen Zwischenwirt? Oder ist es durch einen Unfall – oder noch schlimmer, durch eine Manipulation – aus einem Labor entwichen?