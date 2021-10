Kolumne Kaltërina Latifi – War Heinrich von Kleist ein Rassist?

Wozu noch in die Vergangenheit blicken? Wozu sich zum Beispiel mit der Literatur eines Friedrich Dürrenmatt oder einer Regina Ullmann befassen? Wollen wir Heutigen noch hören, was uns diese Autoren zu sagen haben? Können wir lernen aus dem, was andere vor uns gedacht und gemacht haben? Ist Literatur der Spiegel, worin wir uns selbst wiedererkennen?

Nicht umsonst nennt sich Shakespeares Theaterstätte in London The Globe: die Welt im Kleinen auf der Bühne. Diese im Grunde nie aussetzende – historische, literarische, soziologische und sonstige – Beschäftigung mit der Vergangenheit ist stets auch ein Versuch, Parallelen zu erkennen, Differenzen aufzuspüren und auf diese Weise ein besseres Verständnis zu erlangen von dem, was war und – vor allem – was heute ist.