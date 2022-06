Laborkontrollen in Zürich – Warnung vor blauen Potenzpillen Das Kantonale Labor Zürich hat Tausende Lebensmittel und Produkte untersucht. Dabei hat es Medikamente entdeckt, die bloss leere Versprechen enthalten. Oder Schlimmeres.

Versprechen grosse Wirkung: Potenzpillen, die online bestellt werden können, aber das nicht zugelassene Arzneimittel Nortadalafil enthalten. Bild: PD

20’000 Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände hat das Kantonale Labor Zürich im vergangenen Jahr analysiert. Die Mitarbeitenden haben dabei neben 8000 Lebensmittelbetrieben auch aussergewöhnliche Orte wie Golfplätze, Nachtclubs und Duschen in Hotelzimmern unter die Lupe genommen. In rund zehn Prozent der untersuchten Fälle hatten sie Grund für Beanstandungen. Fast die Hälfte der Proben fiel aufgrund mikrobiologischer Mängel durch.

Im Jahresbericht, der am Dienstag veröffentlicht wurde, sind aber auch Fälle dokumentiert wie beispielsweise das Aufkommen von magischen blauen Pillen gegen Erektionsprobleme bei Männern. Die Produkte enthalten gemäss Bericht nicht nur «grossspurige Wirkungsversprechen», sondern eine Vielfalt exotischer Pflanzen, Vitamine und Aminosäuren.

«Die Pillen steigern weder die Lust, noch wirken sie gegen Erektionsprobleme oder fördern die Spermienproduktion.» Warnung des KLZH vor blauen Wunderpillen

In einem Fall wurde das nicht zugelassene Arzneimittel Nortadalafil festgestellt, ein weiteres Produkt enthielt Giftpflanzen und zu viel Zink. Kunden, welche diese Produkte via Onlineshops gekauft hatten, wurden per E-Mail informiert. Das Labor rät dringend davon ab, solche Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen. «Sie steigern weder die Lust, noch wirken sie gegen Erektionsprobleme oder fördern die Spermienproduktion», heisst es im Bericht.

Gift auf Golfplätzen

Das Labor hat im vergangenen Jahr auch ein besonderes Augenmerk auf Golfplätze gehabt. Weil der Rasen der Grüns speziellen Anforderungen genügen muss, werden intensiv Herbizide gegen unerwünschte Pflanzen und Fungizide gegen Pilzbefall gespritzt. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass dabei für die Rasenpflege nicht zugelassene Produkte verwendet und zudem massiv überdosiert wurden.

Muss besonders grün sein: Golfplatz. Foto: Keystone/Martial Trezzini

Auf einem der geprüften Golfplätze wurde nur eine von sieben Behandlungen gesetzeskonform durchgeführt, auf dem anderen erfüllten nur zwei von zehn Behandlungen der Grünflächen die Vorgaben. Die Branchenvertreter wurden dazu aufgefordert, die Betreiber und Greenkeeper an ihre Sorgfaltspflichten zu erinnern. Man werde erneut Kontrollen durchführen, um zu prüfen, ob sich die Situation verbessert habe, heisst es im Jahresbericht.

Betrunken hinter der Bar

Bei Nachtkontrollen in den Zürcher Stadtkreisen 4 und 5 sind die Labormitarbeitenden im Mai auf ein Lokal gestossen, dessen Küche derart verschmutzt war, dass es umgehend geschlossen werden musste. In einer Bar war die einzige verantwortliche Person vor Ort nach einer Geburtstagsparty derart angeheitert, dass die Polizei für einen Alkoholtest aufgeboten werden musste.

Bei ihren Kontrollen stiessen die Beamten auch auf einen Betrieb, der zwar als stillgelegt gemeldet worden war, aber in einem dreckigen Hinterhof pro Monat 800 Kilogramm Dönerspiesse herstellte. Die Zusammensetzung dieser Spiesse wird im Jahresbericht als «unklar» umschrieben, die betriebsinterne Selbstkontrolle als «sehr rudimentär» bezeichnet. Der Betrieb wurde umgehend – und dieses Mal wirklich – stillgelegt.

Sogar als «eine echte Gefahr für Personal und Gäste» wird im Jahresbericht der Umstand bezeichnet, dass in fast allen Betrieben Druckgasflaschen für den Getränkeausschank ungesichert gelagert wurden.

Gutes Wasser – ausser in drei Hotels

Bei der Kontrolle von Badegewässsern haben die Untersuchungen gezeigt, dass die Qualität im Kanton grundsätzlich sehr gut ist. Wenn das Wasser allerdings eine Trübung aufweise, sei Vorsicht geboten. Dann bestehe die Gefahr, dass Blaualgen giftige Stoffe abgeben. Das Labor rät in solchen Fällen, selbst Hunde nicht baden zu lassen.

Was die Wasserqualität in Hotelduschen anbelangt, stellten die Labormitarbeitenden nach der Legionellenuntersuchung in 20 Hotels fest, dass in drei der Proben die Höchstwerte überschritten wurden. Legionellen sind Bakterien, die beim Menschen unterschiedliche Krankheitsbilder verursachen, von grippeartigen Beschwerden bis zu schweren Lungenentzündungen.

