Aufruf zu illegalen Partys – Nur die Polizei ist da In den sozialen Medien wird zur «Party im Niederdörfli» gerufen. Auch in Winterthur soll auf der Strasse gefeiert werden. Die Polizei markiert Präsenz. Sascha Britsko , Tina Fassbind , Gregory von Ballmoos UPDATE FOLGT

Warten auf das Partyvolk: Ausser den Polizeibeamten ist derzeit niemand im Niederdorf unterwegs Foto: Sabina Bobst

Seit Tagen kursiert unter dem Titel «Losed zueh!» der Aufruf von Project X zur «Party im Niederdörfli». Der Eintrag auf Seiten wie Tiktok und Snapchat verbreitete sich rasch. Lasst uns «fett abgah», steht da zu lesen. Man solle die «fettesten Boxen» mitbringen und Feuerwerk. «Eifach alles.» Die Party werde in der Nähe des Zürcher Hauptbahnhofes steigen, so die Ankündigung für heute Abend. Sollte die Versammlung aufgelöst werden, wolle man sich wehren.

Von Jugendlichen ist noch nichts zu sehen: Die Stadtpolizei markiert beim Zürcher Niederdorf Präsenz. Foto: Sabina Bobst

Werden sich die Szenen, die sich am vergangenen Osterwochenende in St. Gallen abgespielt haben, in Zürich wiederholen? Kommt es zu Krawallen zwischen Jugendlichen und Polizeikräften? Ein Augenschein vor Ort lässt zumindest derzeit nicht darauf schliessen. Alles ist ruhig – einzig die Stadtpolizei Zürich markiert in der Zürcher Altstadt Präsenz.