Maserati Grecale – Warten auf frischen Wind Nach jahrelanger Flaute wagt Maserati einen Neustart, doch das Timing ist schlecht. Wegen Lieferkettenproblemen musste das Debüt der wichtigsten Modellneuheit Grecale auf 2022 verschoben werden. Peter Weissenberg und Nina Treml

Der zukünftige Bestseller: Mit dem Grecale hat Maserati ab 2022 Grosses vor. Foto: Maserati

Nebel und Regen können Federico De Medios Stimmung an jenem Novembermorgen nicht trüben. Selbst die weltweite Lieferkrise bei Halbleitern nimmt er scheinbar stoisch hin: «Die fehlenden Chips haben unsere Weltpremiere des Grecale verhindert, aber im kommenden Frühjahr wird es bestimmt ein sonniger Tag», gibt sich Maseratis Technikverantwortlicher für den neuen SUV optimistisch.

Statt der offiziellen Enthüllung nun also die inoffizielle Vorschau auf dem konzerneigenen Testgelände im norditalienischen Balocco: Obwohl das nach einem frischen Mittelmeerwind benannte Modell im Prinzip fertig entwickelt ist, will De Medio noch nicht alle Details der wichtigsten Neuerscheinung seit mehr als einem halben Jahrzehnt preisgeben – wohl aber mit einem Prototyp Vorfreude wecken. Deutlich machen, dass der 4,85 Meter lange Fünftürer eine stattliche Erscheinung ist, ja dank des 2,90-Meter-Radstandes geradezu ein Raumwunder, ohne aber die sportlichen Markengene zu vernachlässigen. Und dass die Fans der Marke jetzt bitte nicht mit einem eher verfügbaren Porsche Macan, Jaguar F-Pace oder Audi Q5 untreu werden. Das Warten lohnt sich, so die Botschaft. Weil jetzt alles anders wird. Diesmal wirklich.