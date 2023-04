Ex-US-Präsident bald in Zürich – Warten auf Obama Heute Abend tritt Barack Obama im Hallenstadion auf – heute Morgen besuchte er noch das Kloster Monserrat in Barcelona. Sabrina Bundi

Werden in Kürze in Zürich erwartet: Die Obamas spazieren durch Barcelona. (28. April 2023) Foto: Alejandro Garcia (Keystone)

Wann wird der einst mächtigste Mann der USA und Friedensnobelpreisträger Barack Obama wohl für seinen Auftritt in Zürich ankommen? Momentan ist es laut unserem Reporter am Flughafen Zürich noch ruhig. Es sind noch keine besonderen Sicherheitsmassnahmen zu beobachten. Ausserdem weilte der ehemalige US-Präsident laut der Zeitung «La Vanguardia» bis heute morgen noch in Spanien: Er hat das Kloster Monserrat besucht. Die Obamas sind seit Donnerstag in Barcelona. Ein Tweet der Tageszeitung «The Guardian» zeigt Barack Obama beim Dinner mit seinen langjährigen Freunden Bruce Springsteen und Steven Spielberg im Restaurant des Palace Hotel Amar. Nach dem gemeinsamen Abendessen sei Barack Obama in die Küche gegangen, um sich beim Personal für das exzellente Essen zu bedanken und um ein Gruppenfoto mit der ganzen Belegschaft zu machen.