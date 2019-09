Warten wir lieber mal wieder

Das Warten ist vom Aussterben bedroht, und Netflix ist daran schuld. Zumindest teilweise. Seitdem es den Streamingdienst gibt, müssen wir uns nicht mehr wie früher bis zur nächsten Folge unserer Lieblingsserie gedulden. Sobald eine neue Staffel verfügbar ist, gibt es kein Halten mehr: Alle Folgen liegen sofort zum Komaglotzen bereit. Das ist bei allen bekannten Streaminganbietern so – nur Disney will sich dem beliebten Alles-sofort-Konzept verweigern. Dessen neuer Dienst, der im November in den USA starten soll und später auch bei uns, will uns jeweils eine Woche zappeln lassen, bis die nächste Folge online ist.

Das ist ziemlich gewagt und widerspricht völlig dem Zeitgeist: Die Mehrheit von uns wartet nicht gerne, und seitdem fast alles jederzeit verfügbar ist, nicht nur Serien, sondern auch News, Klamotten, Esswaren oder Medikamente aus der 24-Stunden-Apotheke, sind wir es uns auch nicht mehr gewohnt.

«Die Leute sind ungeduldiger geworden und können weniger gut warten, zumindest, wenn sie keine Ablenkung haben», bestätigt der Soziologe Andreas Göttlich von der Universität Konstanz, der sich aufs Thema Warten spezialisiert hat. Das liege daran, dass wir unsere Zeit im Zuge der Rationalisierung möglichst effizient nutzen wollten und unser Bedürfnis nach Selbstbestimmung gestiegen sei. «Wir fühlen uns ausgeliefert, wenn wir nicht frei über unsere Zeit verfügen können.»

Wir werden unbemerktvom Warten abgelenkt

Die Wirtschaft lässt sich einiges einfallen, um uns abzulenken oder uns das Gefühl von Kontrolle zu vermitteln, wenn es ein bisschen länger dauert. Flughäfen schicken uns, ohne dass wir es merken, über Umwege zum Gepäckband, damit wir dort gleichzeitig mit unserem Koffer ankommen. Hotlines lassen uns erst die richtige Taste wählen und berieseln uns dann mit Musik und Informationen, bis die Leitung frei ist.

Lebensmittelgeschäfte halten uns mit Selfservice-Kassen beschäftigt. Und vermehrt setzen Läden wie Mediamarkt oder Uniqlo wie die Post und Airlines auf die «American Queue»: Statt dass wir uns auf mehrere Warteschlangen verteilen und ständig das Gefühl haben, links und rechts gehe es viel schneller voran, reihen wir uns in eine einzige Schlange ein. Die mag frustrierend lang erscheinen, aber weil es stetig und für alle gleich schnell vorwärtsgeht, ­kommen wir psychologisch besser damit klar. Natürlich lässt sich ­unsere wachsende Abneigung gegen das Warten auch monetarisieren: Wer sein Paket schneller ­geliefert haben will, vor allen ­anderen ins Flugzeug einsteigen oder sich im Vergnügungspark vordrängeln möchte, zahlt einfach einen Aufschlag.

Unser Konsumverhaltenhat sich komplett verändert

Disney tut mit seinem Wartezwang für Serien das Gegenteil von all dem. Die Taktik könnte trotzdem aufgehen, glaubt Andreas Göttlich. «Das Warten kann wie ein Geschmacksverstärker funktionieren und eine Sache aufwerten, weil man Zeit dafür investiert hat.» Je länger man auf etwas warte, desto kostbarer erscheine es einem. Möglich, dass die neuen Disney-Serien davon profitieren.

Hinzu kommt, dass alle Zuschauer gleichzeitig in den Genuss der neusten Folge kommen und idealerweise über Wochen hinweg darüber reden, statt dass kurz nach dem Binge-Watching-Marathon bereits alles verpufft ist. Das fördert das Gemeinschaftsgefühl, das uns in der immer stärker individualisierten Zeit je länger, je mehr abhandenkommt. Und plötzlich wird Warten zu etwas Besonderem, Positivem.

Ob wir es schaffen werden, uns wieder in Geduld zu üben, versucht Disney demnächst herauszufinden. Lohnen würde es sich ja, wie wir dank des oft zitierten Marshmallow-Experiments wissen, das der Psychologe Walter ­Mischel ab Ende der Sechziger­jahre mit amerikanischen Kindern durchgeführt hat. Diese erhielten alle ein Marshmallow mit dem ­Versprechen, später ein zweites zu kriegen, aber nur, wenn sie bis ­dahin nicht an ihrem Marshmallow knabberten. Jene, die warten konnten, waren später erfolgreicher im Leben.



