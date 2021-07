Trump und die US-Justiz – «Wartet bis 2024 und ihr werdet sehen» Die New Yorker Staatsanwaltschaft klagt das Unternehmen von Ex-Präsident Donald Trump an. Dieser zeigt sich trotzdem in bester Laune. Christian Zaschke New York

Er freut sich, dass er nicht persönlich angeklagt wird: Donald Trump während einer Rede am 30. Juni 2021 in Pharr, Texas. Foto: Getty Images

Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat am Donnerstag Anklage gegen die Trump Organization erhoben, die Immobiliengesellschaft des vormaligen US-Präsidenten Donald Trump. In 15 Anklagepunkten wird der Firma unter anderem Betrug, Steuerhinterziehung und Dokumentenfälschung vorgeworfen. Trump wurde nicht persönlich belangt. Die Ermittler konzentrieren sich einstweilen vor allem auf den Finanzchef des Konzerns, Allen Weisselberg, der seit Jahrzehnten für die Trumps arbeitet.

Weisselberg wird unter anderem vorgeworfen, dass er für Vergünstigungen keine oder zu wenig Steuern gezahlt habe. Dabei geht es um Dienstwagen, mietfreie Apartments und Bonuszahlungen. Die Ermittler hatten Einsicht in Weisselbergs Steuerunterlagen, seine Bankkonten und seine Investments.