Es mangelte nicht an Warnern – Warum das Gletscherdrama in Italien nicht nur Schicksal war Das Eis der Marmolata ist schon lange auf dem Rückzug. Von einer Katastrophe mit Ansage, in der sich Klimawandel und Leichtsinn der Menschen unheilvoll vermengten. Oliver Meiler aus Genua

Hier brach ein grosses Stück des Gletschers ab: Die Marmolata am 3.7.22, nachdem sich das Unglück ereignet hatte. Foto: Keystone/AP

Es hätte ein Sonntagsspass werden sollen, eine dieser staunenden Exkursionen bis an den Rand des Himmels. Das Wetter war toll, und die Temperaturen da oben an der Marmolata in den Dolomiten versprachen natürlich eine wohlige Abkühlung in diesem verrückt heissen Sommer. Wer dachte schon daran, dass die 10,3 Grad, die sie an diesem Sonntag beim Gletscher messen sollten, auf 3300 Metern, wie hohes Fieber auf den geliebten Berg wirken würde?