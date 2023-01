«Tages-Anzeiger»-Meeting in Zürich – Warum das Kunsthaus auch ein Kurhaus ist Einfach war der Start von Ann Demeester als Kunsthaus-Direktorin nicht: Streit um die Bührle-Sammlung, Feuer im Museum. Im Schiffbau hellte die Belgierin die Gemüter auf. Daniel Schneebeli Text Urs Jaudas Fotos

Kulturredaktor Guido Kalberer und «Tages-Anzeiger»-Co-Chefredaktorin befragen Ann Demeester, Direktorin Kunsthaus Zürich. Foto: Urs Jaudas

Ann Demeester spricht fünf Sprachen. Zum ersten Mal überhaupt hält sie am Donnerstag im Schiffbau am traditionellen «Tages-Anzeiger»-Meeting eine Rede in ihrer fünften Sprache, auf Deutsch. Kein Wunder, ist sie «ein bisschen nervös». Schliesslich ist sie erst wenige Monate Direktorin am Zürcher Kunsthaus, und jetzt steht sie auf der Bühne eines Saals mit 200 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur.