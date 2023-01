Drogenkrieg in Mexiko – Warum der Terror nicht aufhört Bei der Verhaftung von Ovidio Guzmán, Sohn des berüchtigten Drogenbosses «El Chapo», explodierte die Gewalt. Allein mit dem Militär ist den Drogenbossen nicht beizukommen. Peter Burghardt aus Washington

Gewalt und Zerstörung nach der Verhaftung von Ovidio Guzmán in Culiacán. Foto: Juan Carlos Cruz (AFP)

Der Heiland der Drogenmafia schweigt auch zur neuesten Schlacht in seiner Nachbarschaft. Er ist längst tot, vielleicht hat er nie gelebt, obwohl seine Gemeinde keinen Zweifel an seiner Existenz hat. Laut der Legende soll Jesús Malverde ein edler Gauner gewesen sein, ein Robin Hood in Mexikos Nordwesten, ehe er 1909 je nach Version erschossen oder gehängt wurde. Sein Porträt und seine Büste mit Schnauzbart und Cowboyhut gehören zu den Ikonen der Szene. Natürlich steht die wichtigste Kapelle seiner Gläubigen in Culiacán, wo er angeblich geboren wurde und starb.



Culiacán hat 880’000 Einwohnerinnen und Einwohner und ist die Hauptstadt des Bundesstaats Sinaloa. In dieser Gegend zwischen Bergen und Meer liegen die Wurzeln und die Zentrale einer der mächtigsten Verbrecherorganisationen der Welt, des Cartel de Sinaloa, auch bekannt als Cartel del Pacífico.