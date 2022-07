Fakten zur Wassertemperatur – Warum der Zürichsee an der Pfnüselküste manchmal wärmer ist Wieso ist das Wasser mancherorts besonders warm? Wie hoch treibt der Klimawandel die Temperaturen noch? Und warum schwimmen derzeit sogar Quallen im See? Daniel Hitz

Der Zürichsee dient derzeit als Zuflucht vor der Hitzewelle. Aber auch das Wasser wird wärmer. Archivfoto: Sabine Rock

An heissen Tagen wie diesen wird der Zürichsee zum Mekka der Abkühlungsbedürftigen. Allerdings wird auch das Wasser immer wärmer. An der Oberfläche hat der Zürichsee schon vor einigen Tagen die 26-Grad-Marke geknackt. In der Badi Mythenquai registrierte die Stadt Zürich diese Woche gar eine Temperatur von über 27 Grad. Zeit, die Wassertemperatur des Zürichsees etwas genauer anzuschauen: