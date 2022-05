Volksabstimmung in Dänemark – Warum die Dänen noch näher an die EU rücken wollen Als einziges Volk in der EU klinken die Dänen und Däninnen sich bislang aus der gemeinsamen Verteidigung aus. Ein Referendum am Mittwoch soll das ändern. Kai Strittmatter aus Kopenhagen

Ministerpräsidentin Mette Frederiksen zieht jetzt durch die Strassen dänischer Städte und wirbt für ein Ende des Sonderwegs in der Sicherheitspolitik. Foto: Philip Davali (AFP)

Es riecht nach Zeitenwende, auch in Dänemark. Am Mittwoch gehen die Dänen zu den Urnen, um über eine weitere Integration in die Europäische Union abzustimmen: Das Land hatte sich bisher als einziger EU-Mitgliedsstaat ausgeklinkt aus der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Es ist einer der vier «Vorbehalte», die Dänemark sich 1993 hat garantieren lassen, um überhaupt weiter EU-Mitglied zu sein. Wenn das Land nun diesen Vorbehalt abschafft, dann wäre das ein historischer Sinneswechsel.