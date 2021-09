Analyse zum U-Boot-Deal der USA – Warum die Franzosen allen Grund haben, empört zu sein Frankreich ist Atommacht und ständiges Mitglied im UNO-Sicherheitsrat mit Vetorecht. Es fühlt sich degradiert, wenn Amerikaner, Briten und Australier hinter seinem Rücken ein Bündnis schmieden. Nadia Pantel aus Paris

Frankreich ist bis heute ein aussenpolitisches Schwergewicht: Präsident Emmanuel Macron bei den Siegesfeiern zum Kriegsende im Mai. Foto: Christian Hartmann (AFP)

Seit Mittwoch kann man in Paris die berühmte Morosow-Kollektion bewundern: Werke von Picasso, Chagall, Malewitsch, um nur ein paar zu nennen, die als Sammlung bisher nur in Russland zu sehen waren. Auch Menschen, die sich wenig für Kunst interessieren, wissen über dieses Ereignis Bescheid, weil Präsident Emmanuel Macron persönlich auf Twitter dafür Werbung gemacht hat. Und zwar mit den Worten: «Es gibt so viel, was Russland und Frankreich gemeinsam haben, was sie unzertrennlich macht. Die Kunst gehört dazu.»

Nach einer Woche, die weltpolitisch ganz im Zeichen französischer Gefühle stand, fällt es schwer, Macrons Tweet als reinen Freizeittipp zu verstehen. Zumal er weder den genauen Beginn der Ausstellung noch den Ort (die Louis-Vuitton-Stiftung) erwähnte. Seine Liebesbekundung gegen Osten kann wie eine trotzige Geste gegen Westen gelesen werden. Als wolle Macron wieder an die Phase anknüpfen, in der er mit einer Art magischem Denken Russland zum Partner in einer «wieder aufgebauten Sicherheitsarchitektur» erklärte.