Niemand stand mehr im Fokus als die oberste Chefin der Zürcher Schulen: Silvia Steiner, hier als Projektion während einer Schulbesetzung durch die Klimabewegung an der Kantonsschule Zürich-Enge. Foto: Urs Jaudas

Die Kritik prasselte nur so auf sie ein, aber am Ende reicht es nun doch: Silvia Steiner (Mitte) bleibt Zürcher Bildungsdirektorin. Laut aktueller Hochrechnung wird die Mitte-Politikerin mit rund 140’000 Stimmen wiedergewählt. Auch die anderen sechs Bisherigen schaffen voraussichtlich allesamt die Wiederwahl, am besten schneidet der parteilose Mario Fehr ab. (Das definitive Resultat wird circa um 17.00 Uhr erwartet.)