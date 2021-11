12 Erklärungen zum Impf-Mysterium – Warum die Impfquote in der Schweiz so tief ist

Ausgerechnet die Schweiz, das reiche Pharmaland mit seiner Spitzenmedizin und seinen Top-Universitäten, belegt den zweitletzten Platz in Westeuropa. Epidemiologen, Historiker und Impfgegner nennen Gründe. Markus Häfliger

Die Skepsis vor der Spritze ist gross. Blick ins Impftram des Kantons Zürich. Foto: Keystone

Jetzt soll es also eine «Nationale Impfwoche» richten; heute läuft sie an. Ein letzter Kraftakt, um die Impfquote zu erhöhen. Der Slogan, mit dem der Bundesrat ans Volk appelliert, klingt schon fast verzweifelt: «Jede Impfung zählt.»

66 Prozent der Gesamtbevölkerung sind bis jetzt mit mindestens einer Dosis gegen Corona geimpft. Das bedeutet den zweitletzten Platz in Westeuropa (hauchdünn vor Österreich). Die Schweiz, die sonst in internationalen Rankings fast immer vorne dabei ist: Warum landet sie beim Impfen so weit hinten, gut 10 Prozentpunkte hinter Italien oder Dänemark? Und sogar 23 Prozentpunkte hinter Impf-Europameister Portugal?