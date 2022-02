Geldblog: Moderna und Biontech – Warum die mRNA-Technologie auch nach Corona Potenzial hat Mit dem Abflauen der Pandemie dürften die Aktien der beiden Impfstoffhersteller unter Druck bleiben. Doch wie sieht es langfristig aus? Martin Spieler

Mehrere Krebsmedikamente auf mRNA-Basis befinden sich bereits in der Studienphase: Biontech-Zentrale in Mainz. Foto: Arne Dedert (Keystone)

Im Moment reizt mich ein Kauf von Papieren der Corona-Impfstoffhersteller Biontech und Moderna. Diese haben in den letzten Wochen extrem an Wert verloren. Irgendwie müsste das doch wieder mal nach oben gehen. Corona ist ja nicht weg. Und zudem denke ich, dass diese beiden Firmen doch mit der mRNA-Technologie auch für andere Produktentwicklungen gut sein müssten. Aber es gilt ja auch die Regel, dass man nie in ein fallendes Messer greifen soll. Haben Sie zu den Impfstoffherstellern auf dem derzeitigen Kursniveau eine Meinung? Leserfrage von R.S.