Besuch bei Stöckli – Warum die Ski bald teurer werden «Kaum haben wir irgendwo Ruhe, kommt das nächste Thema», sagt der Produzent in Malters – denn den Herstellern fehlt es an Material für ihre Ski. Angelika Gruber , Urs Jaudas (Fotos)

Stöckli hat bereits im Januar angefangen, die Ski für die anlaufende Wintersaison zu bauen. Ab dem Frühjahr machten dem Skihersteller Lieferengpässe zu schaffen. Foto: Urs Jaudas

Wenn die Temperaturen sinken und in den Bergen der erste Schnee fällt, ist das ein untrügliches Indiz für den baldigen Start der Skisaison. Aber nicht nur Skifans freuen sich auf die ersten Schwünge in der weissen Pracht. Auch die Skihersteller sehnen den Start des Winters nach zwei wegen Corona durchwachsenen Saisons sehnlichst herbei.

Dass die neuesten Modelle pünktlich zum Verkaufsstart in den Läden stehen, ist in diesem Jahr jedoch keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Wie viele andere Branchen kämpfen auch die Skihersteller mit Lieferschwierigkeiten, die sich teilweise massiv auf die Produktion auswirken. Betroffen ist auch der Schweizer Hersteller Stöckli, der in Malters unweit von Luzern produziert.