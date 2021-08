Impfturbo trotz Sommerferien – Warum die Spanier schneller impfen In kaum einem anderen europäischen Land ist die Impfbereitschaft so gross wie in Spanien. Dabei gibt es weder Druck auf Ungeimpfte noch Extrawürste für Geimpfte. Wie gelingt das? Karin Janker aus Madrid

Spanien verimpft drei Millionen Dosen pro Woche: Anstehen für die Impfung mit dem Vakzin von Johnson&Johnson in Barcelona. Foto: AFP

Mit einem Pflaster am linken Oberarm steht María Rodríguez vor dem Impfzelt des Spitals «Fundación Jiménez Díaz» in Madrid und tippt auf ihrem Handy. Die 29-Jährige hat gerade ihre zweite Impfung erhalten, und zwar mit dem Vakzin von Pfizer/Biontech. «Diese Pandemie wird nicht einfach so aufhören, ohne dass wir etwas dafür tun», sagt sie. Deshalb habe sie sich impfen lassen, damit es möglichst bald vorbei sei. «Ich weiss, dass man sich trotzdem anstecken kann. Aber ich habe gelesen, dass es weniger wahrscheinlich ist, dass man das Virus weitergibt», sagt die junge Ingenieurin. Das ist ihr sehr wichtig, sie möchte niemanden anstecken.