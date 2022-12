Erfreuliches vom Weissstorch – Warum die Störche immer zahlreicher sind – und auch im Winter bei uns bleiben Noch nie waren so viele Störche wie diesen Dezember im Unterland zu sehen. Die erfreuliche Geschichte einer Vogelart, die 1950 in der Schweiz ausgestorben war. Anna Bérard

Als Zugvogel verbringt der Weissstorch den Winter normalerweise in Afrika. Doch die Beobachtungen von in der Schweiz überwinternden Störchen nehmen stark zu. Foto: Leo Wyden

128 Störche haben trotz Dezemberkälte im Neeracherried übernachtet. Gezählt hat sie das Team des Birdlife-Naturzentrums, als die eleganten Vögel am 12. Dezember gegen Mittag aus dem Ried flogen. Ein Allzeitrekord, wie Zentrumsleiter Stefan Heller sagt. Elf Tage zuvor wurden 101 Störche notiert. In den letzten drei Jahren waren es 80 Störche, zuvor 20, die die Winternächte im Flachmoor verbracht haben. Ein massiver Anstieg also.