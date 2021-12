Während der Arbeit angesteckt – Warum die Versicherung je nach Stelle mehr an die Covid-Behandlung bezahlt Viele infizieren sich am Arbeitsplatz mit Covid-19. Doch nur bei wenigen wird dies als Berufskrankheit anerkannt. Ist das nicht der Fall, erhalten Betroffene weniger gute Versicherungsleistungen. Bernhard Kislig

Covid-19-Intensivabteilung im Zürcher Spital Triemli vor einem Jahr: Wenn sich Ärzte und Pflegefachleute hier anstecken, so gilt das in der Regel als Berufskrankheit mit besseren Versicherungsleistungen. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Betroffene dürften das als ziemlich unfair empfinden: Bei einigen Angestellten, die sich am Arbeitsplatz mit Corona anstecken, finanziert die Versicherung des Unternehmens die gesamten Behandlungskosten. Andere müssen hingegen Arzt- oder Spitalforderungen für Covid-19-Behandlungen über die eigene Krankenkasse abrechnen, wo sie Selbstbehalt und Franchise aus der eigenen Tasche bezahlen. Bei Langzeitfolgen kann es um erhebliche Beträge gehen.

Unterschiedliche Versicherungsleistungen für Angestellte, die während der Arbeit erkranken – wie ist das möglich?

Von der Versicherung her betrachtet, ist der Unterschied klar: In einem Fall übernimmt die Unfallversicherung des Betriebs die Heilungskosten, obwohl es um eine Krankheit und nicht um einen Unfall geht. Dazu kommt es, wenn die Covid-19-Infektion als Berufskrankheit taxiert wird. Von der Unfallversicherung erhalten Betroffene bessere Leistungen als von der Krankenkasse.

Doch viele weitere Fälle gelten nicht als Berufskrankheit – selbst wenn sich Angestellte nachweislich am Arbeitsplatz angesteckt haben. Dann müssen sie sich mit der schlechteren Deckung der Krankenkasse abfinden.

Was gilt als Berufskrankheit?

Was im Zusammenhang mit der Pandemie als Berufskrankheit anerkannt wird, ist zumindest ein Stück weit interpretationsbedürftig und bringt sogar manche Versicherungsfachleute ins Schleudern.

Die Unfallversicherung Suva nennt als Kriterium, dass eine Ansteckung «stark überwiegend» durch eine Tätigkeit in Spitälern, Laboratorien, Versuchsanstalten und dergleichen verursacht wird. Die Arbeit «muss zwingend im Zusammenhang mit der direkten Behandlung von infizierten Personen oder mit dem Umfang von infiziertem Material stehen».

Mit anderen Worten: Ärzte, Pflegefachleute, Laborangestellte, Transport- und Reinigungspersonal können die allfälligen Behandlungskosten bei einer Covid-19-Infektion über die Unfallversicherung ihres Betriebs abrechnen, wenn sie durch ihre Tätigkeit einem hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind.

Büroangestellte, Verkäuferinnen, Coiffeure und Beschäftigte weiterer Berufsgruppen haben diese Möglichkeit nicht, selbst wenn sie sich nachweislich während der Arbeit infiziert haben. Im Grundsatz wird dies unter anderem durch Morena Hostettler Socha, Ombudsfrau Krankenversicherung, wie auch von zwei Experten für Versicherungsrecht bestätigt.

Umstrittene Fälle

Rechtlich interessant wird es bei Grenzfällen, bei denen umstritten ist, ob eine Berufskrankheit vorliegt oder nicht. Gabriel Hüni, Anwalt für Versicherungsrecht bei der Advokatur Baden, verweist dabei auf eine Definition im Unfallversicherungsgesetz, gemäss welcher der Beruf die «stark überwiegende» Ursache für die Erkrankung sein muss. Dies wird sogar mit einer Wahrscheinlichkeit von 75 Prozent definiert.

Rechtliche Möglichkeiten bei umstrittenen Fällen Infos einblenden Wenn die Anerkennung einer Covid-19-Infektion als Berufskrankheit abgelehnt wird, können sich Betroffene in umstrittenen Fällen wehren. Morena Hostettler Socha von der Ombudsstelle Krankenversicherung verweist in einem ersten Schritt an die zuständige Krankenkasse, da diese vorleistungspflichtig sei. Weitere mögliche Anlaufstellen sind der Ombudsman der Privatversicherung und der Suva sowie – falls vorhanden – die eigene Rechtsschutzversicherung. Die Unfallversicherung Suva erwähnt die Einsprachemöglichkeit innerhalb von 30 Tagen nach einem ablehnenden Entscheid. In einem weiteren Schritt wäre eine gerichtliche Beschwerde möglich. (ki)

Die praktische Umsetzung dieser Vorgabe wird kontrovers diskutiert. «Das Bundesgericht verlangt, dass die versicherte Person für eine gewisse Dauer einem typischen Berufsrisiko ausgesetzt ist», erläutert Hüni. So geht er davon aus, dass zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten, die sich für eine Reportage während längerer Zeit in einem Labor oder einem Spital mit Covid-19-Patienten aufhalten, bei einer Ansteckung allfällige Behandlungskosten ebenfalls bei der Unfallversicherung als Berufskrankheit anmelden könnten. Auch Handwerker oder Techniker, die beispielsweise über längere Zeit in der Corona-Abteilung eines Spitals Reparatur- oder Wartungsarbeiten durchführen, könnten dies geltend machen.

Martin Hablützel, Fachanwalt Haftpflicht- und Versicherungsrecht bei der Kanzlei Schadenanwälte in Zürich, sieht auch bei Lehrerinnen und Lehrern einen gewissen rechtlichen Spielraum. Wenn sie täglich ungeimpfte Schülerinnen und Schüler unterrichten, könne ihr Beruf auch als «stark überwiegende» Ursache für eine Covid-19-Erkrankung geltend gemacht werden. Das sei allenfalls auch bei der Polizei möglich, wenn sie wiederholt in Kontakt mit Infizierten komme, wobei sich Schutzvorkehrungen wie der Sicherheitsabstand nicht einhalten lassen.

Büroangestellte sind nahezu chancenlos

Wenn hingegen Büroangestellte bei Covid-19 auf einer Berufskrankheit beharren, so hält Hablützel dies für «nahezu aussichtslos».

Hinzu kommen weitere Hürden: Selbst bei Labormitarbeitern oder Pflegefachfrauen kann im Einzelfall eine Ansteckung im privaten Umfeld wahrscheinlicher sein. So sind zum Beispiel eine Erkrankung in den Ferien oder an einem Anlass, an dem sich viele Leute infiziert haben, möglich. Liegt dies vor, kann auch keine Berufskrankheit geltend gemacht werden.

Mehrere Gründe dürften einen Einfluss darauf haben, dass Covid-19-Infektionen kaum als Berufskrankheiten anerkannt werden: Erstens die erwähnten hohen rechtlichen Hürden, welche die Zahl einschränken. Zweitens haben die Krankenkassen wenig Handhabe, allfällige Ansprüche an Unfallversicherungen geltend zu machen. Denn wie eine Krankenversicherung erläutert, fehlen ihnen bei Abrechnungen beispielsweise Angaben zum Beruf. Und drittens dürften in manchen Grenzfällen Betroffene gar nicht auf die Idee kommen, ihre Krankheit bei der Unfallversicherung geltend zu machen.

Bernhard Kislig ist Redaktor im Ressort Wirtschaft der Zentralredaktion von Tamedia. Er betreut die Ratgeberseite Geld&Recht und recherchiert daneben diverse Wirtschaftsgeschichten. Zu seinen Themenschwerpunkten zählen berufliche Vorsorge, Anlage-Themen, Blockchain und Steuern. Mehr Infos @berrkii

