Sport und Low Carb – Warum die Wissenschaft davon abrät Immer mehr Breitensportler und auch Profi-Athleten ernähren sich kohlenhydratarm, um die Leistung zu fördern. Doch ein Grossteil der Experten malt ein negatives Bild und rät davon ab. Tobias Müller

Die Kohlenhydratspeicher im menschlichen Körper können lediglich zwischen 300 und 600 Gramm an Energie in Form von Zucker einlagern. Die Fettreserven hingegen sind auch bei austrainierten Sportlern beinahe endlos. Dazu zeigten Studien Anfang des Jahrtausends, dass gewisse molekulare Marker beim Sport stärker aktiviert wurden, wenn die Kohlenhydratspeicher leer waren. Low Carb, so die Hoffnung, kann der Schlüssel für mehr Power und mehr Durchhaltevermögen sein.

Die Studienlage zeigt bis heute jedoch keine klaren positiven Auswirkungen bezüglich der Ausdauerleistung. Das gilt insbesondere bei Belastungen, die nur wenige Minuten bis circa vier Stunden dauern. Nachgewiesen werden konnte, dass durch eine Restriktion der Kohlenhydrate die Fettverbrennung erhöht werden kann, der Körper dann also verstärkt Fette nutzt, um Energie zu gewinnen. Bislang fehlt allerdings der Nachweis, dass dies zu besseren Zeiten und weniger Ermüdung führt.