Haftentlassung vor Verhandlung – Warum ein Mordverdächtiger das Land verlassen durfte Ein Barkeeper soll geholfen haben, eine Ärztin zu ermorden. Zum Prozess erschien er nicht. Er bleibt lieber in seinem Heimatland Kolumbien. Thomas Hasler

Der Mann hat die Schweiz längst verlassen und kommt auch nicht zurück: Ein Airbus der Swiss startet in Kloten. Foto: Patrick B. Kraemer

Der aufsehenerregende Mordprozess in Meilen begann vor wenigen Tagen mit einer Überraschung: Einer der Angeklagten, ein 31-jähriger Barkeeper, tauchte nicht auf. Ihm wird vorgeworfen, zusammen mit einem 37-jährigen Bauarbeiter in Küsnacht eine 73-jährige Frau im Auftrag von deren Tochter ermordet zu haben. Der Mann befindet sich in Kolumbien, von wo der eingebürgerte Schweizer stammt.