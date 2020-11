Naturphänomen – Warum es dieses Jahr massenhaft Eicheln gibt Eichen tragen nicht jedes Jahr gleich viele Früchte. Die Überlebensstrategie der Bäume hat mehrere Auslöser – und trickst die Fressfeinde aus. Markus Brupbacher

Eicheln, so weit das Auge reicht: Eine Aufnahme auf einem Kiesweg im Flaacherfeld, südlich der Thurauen. Foto: Markus Brupbacher

Raschelnd stürzen die kleinen Geschosse durch die bunt belaubten Baumstockwerke auf den Waldboden. Tongg – wie auf Trommeln knallen sie in einer Quartierstrasse auf die Kühlerhauben parkierter Autos. Die Wahrscheinlichkeit, von einer Eichel am Kopf getroffen zu werden, ist diesen Herbst besonders gross.

Unreife Eicheln, die noch am Baum hängen. Foto: Markus Brupbacher

Ob in Parks in der Stadt Winterthur oder in den Wäldern der Region: Der Boden ist stellenweise mit reifen Eicheln regelrecht zugepflastert. Doch wieso tragen die Eichen heuer derart viele Früchte?

«Sehr viele Früchte»

«Die Eichen tragen sehr viele Früchte dieses Jahr», bestätigt Isabelle Rüegg, Sprecherin der kantonalen Baudirektion. Das Phänomen bezeichnen Fachleute als Mastjahr, in dem Fall als Eichenmast. Früher trieben Landwirte in solchen Jahren ihre Hausschweine in den Wald, damit diese sich dort den Magen mit den nahrhaften Eicheln vollschlugen und schön fett wurden für den späteren Schinken. Die Schweine wurden also mit Eicheln gemästet, daher der Begriff «Mast».