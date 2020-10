Bei SRF setzt man auf die Jungen, das ist nur logisch und selbstverständlich. Aber es ist so schwierig – wer weiss schon, was die Jungen plötzlich cool finden?

Bücher sicher schon mal nicht. Also streicht man die Sendung «52 neue Bücher», denn das hört keine (junge) Sau. Dass aber die Kinder oft die Eltern fragen, was sie lesen sollen, und sich so etwas fortsetzt und weiterverbreitet – geschenkt. Dass Junge, wenn sie überhaupt TV schauen, gerne in andere Welten blicken und zum Beispiel die «Landfrauenküche» exotisch und faszinierend finden – ebenfalls geschenkt.