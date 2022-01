Aufstand gegen das Regime – Warum es in Kasachstan brennt. Und was Russland damit zu tun hat Brennende Regierungsgebäude, Tote, Verletzte und russische Soldaten, die der Regierung zu Hilfe eilen. Fragen und Antworten zum Aufstand in Kasachstan. Zita Affentranger

Der Ärger der Kasachen hat sich lange aufgestaut: Gewaltsame Proteste in der einstigen Hauptstadt Almaty. Foto: Valery Sharifulin (Getty Images)

Was passiert gerade in Kasachstan?

Im ganzen Land gehen Tausende Menschen gegen die Regierung auf die Strasse. Es kommt zu gewalttätigen Szenen. In der einstigen Hauptstadt Almaty versuchten die Demonstranten, Regierungsgebäude zu stürmen. Die Polizei reagiert brutal: In Videos sind Schüsse zu hören, es soll Dutzende getötete Demonstranten geben. Gewalt kommt aber auch von den Demonstranten. Das Regime beklagt mehrere tote Polizisten. Alles in allem ist die Lage aber unübersichtlich, das Mobilnetz wurde teilweise abgeschaltet, soziale Medien wurden blockiert, das Internet zum Teil ganz ausgeschaltet. Es wurde eine Ausgangssperre verhängt, die Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt, Massenzusammenkünfte sind verboten.