Kolumne Krogerus & Tschäppeler – Warum es manchmal besser wäre, wenn es uns noch schlechter ginge Denn das würde uns zwingen, zu handeln. Mikael Krogerus Roman Tschäppeler (Das Magazin)

Foto: Roman Tschäppeler

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie sind in einer Beziehung, die okay ist. Sie mögen und schätzen sich, vielleicht haben Sie eine gemeinsame Geschichte, die Ihnen wichtig ist, aber tief in Ihrem Inneren wissen Sie, dass die Beziehung nicht wirklich funktioniert, und Sie bloss zusammenbleiben, weil Ihnen die Gewohnheit und Vertrautheit wichtig ist, oder weil Sie Angst vor dem Alleinsein haben. Sie sind: weder richtig glücklich noch richtig unglücklich.